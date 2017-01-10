川普效應？豐田宣布對美投資5年100億美元

2017-01-10 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕川普日前指日本汽車大廠豐田汽車（Toyota Motor），若選擇在墨西哥工廠生產暢銷車款Corolla再銷美，將要豐田支付高額關稅。不知是否受川普點名影響，豐田宣布，未來5年將在美投資100億美元。

根據《共同社》報導，美國密西根州的汽車生產大城底特律，正舉辦的北美國際車展，豐田汽車社長豐田章男在當地時間9日於會場記者會宣布，豐田汽車將在今後5年的時間，對美國投資100億美元。

準美國總統川普日前在推特上點名豐田汽車，休想在墨西哥的下加利福尼亞州（Baja）設廠生產Corolla汽車後，再銷往美國，否則將祭出巨額關稅來反制。當時豐田股票一度重挫，跌幅一度達到3%以上。