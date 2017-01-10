台股開盤上漲10.59點 報9353.01點
2017-01-10 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲10.59點，漲幅0.11％，報9353.01點，成交金額為12.00億元。
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