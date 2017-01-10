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中國紫光挖角孫世偉 老聯電人酸「副董閒差」

2017-01-10  08:37

〔即時新聞／綜合報導〕聯電前執行長孫世偉跳槽中國紫光，出任全球執行副總裁，引發矚目，不過，有老聯電人受訪指出，孫世偉在聯電幾乎是閒差，且他人和不如不如曹興誠愛將徐建華，「就算紫光挖角他，恐怕也很難從聯電挖到什麼好人才過去。」。

紫光已經連續挖角台灣半導體業高階人才，之前有華亞科董事長高啟全，現有孫世偉，之前還傳想要爭取中華電信前董事長蔡力行負責晶圓代工事業，不過遭到否認。

孫世偉跳槽引發的震撼程度，有兩極觀點，一是認為孫世偉具有研發與營運經驗，加上紫光資金挹注，很可能對台灣高階人才挖角形成「肉粽」效應，建立紫光在中國半導體業的領軍地位，也重傷台灣半導體業。

不過，《鏡週刊》則訪問「老聯電人」指出，孫世偉2012年升任副董，2015年從聯電退休，其影響力不如蔡力行、蔣尚義、徐建華以及高啟全等人，且孫世偉任的是「副董閒差」，這次跳槽紫光重出江湖，「有報當年遭換下聯電CEO一箭之仇的味道」。

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  • 聯電前執行長、副董孫世偉。（資料照，記者洪友芳攝）

    聯電前執行長、副董孫世偉。（資料照，記者洪友芳攝）

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