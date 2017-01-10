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馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會

2017-01-10  05:20

〔中央社〕阿里巴巴集團創辦人馬雲今天會見美國總統當選人川普，闡述1項新計畫，要在未來5年讓100萬個美國小廠商登上這個電子商務平台，將商品賣給中國大陸消費者。

阿里巴巴發言人克里斯蒂（Bob Christie）接受電話訪問時說，阿里巴巴期望，透過此一作法，隨著這100萬個商家各增加1個職位，能為美國創造100萬個就業機會。

川普和馬雲今天在紐約川普大樓會晤後，一同露面。川普告訴記者，他們兩人進行了「非常好的會談」，而且將一同做些大事。

馬雲則說，川普人很「聰明」，而且「思想開明」。他表示，他們兩人主要談論的是協助小商家，特別是美國中西部的商家。

馬雲並說，美國的農產品商家和小型成衣製造商可透過阿里巴巴的電子平台，直接進入中國大陸市場。

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