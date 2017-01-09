波士頓聯邦準備銀行總裁：應加快升息速度
2017-01-09 23:03
〔記者盧永山／台北報導〕波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格林（Eric Rosengren）週一在康乃狄克州「企業和產業協會」上發表演說時呼籲，聯準會應加快升息速度，不要像過去2年一樣，每年僅升息1次，並警告若不加快升息速度，通膨恐會失控。
羅森格林表示，目前的失業率達4.7%，處於長期可支撐的水準，今年底通膨就會達到聯準會設定的2%目標。
羅森格林指出：「若沒有進一步循序漸進的升息，吾人將會擔憂，失業率可能跌破長期可支撐水準，使通膨最終可能超過聯準會設定的2%目標。貨幣政策立場需要調整，避免美國經濟在聯準會的雙重任務上過度上衝，危及經濟復甦。」
羅森格林長期以來被視為鴿派，即便冒著若干通膨風險，都支持維持低利率以提高就業。但過去1年他已調整立場，變得較為鷹派，呼籲聯準會應該儘快升息。週一他解釋改變立場的原因在於美國經濟數據轉強。
聯準會去年12月升息1碼（0.25個百分點），為2015年以來第2度升息，並暗示今年將升息3次。羅森格林表示，這樣的升息速度快於目前市場的預期，但若考量美國的實質GDP成長速度快於所謂的潛在速度（potential rate），就會覺得這樣的升息速度相當合理。
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