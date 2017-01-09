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中國嚴打網貸平台 8月前恐有大批P2P被關閉

由於去年中國爆發多起P2P詐騙案，包括去年1月e租寶被控以龐氏詐騙手法，向近1百萬名投資人詐取500億元，促使中國政府訂出新規監控P2P。（法新社）

2017-01-09  22:29

〔記者盧永山／台北報導〕英國「金融時報」引述產業主管指出，中國監管機構已派遣檢查人員進駐P2P網貸平台，以確保逾2400家這類公司遵守去年8月頒布的新規，若有公司在今年8月前未遵守新規，將被勒令關閉。

去年8月24日，中國銀監會同工業和信息化部、公安部、國家互聯網信息辦公室聯合發布《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，規定P2P的所有資金必須交由第三方銀行存管，並規定借款上限：所有的平台合計，個人最多借款100萬人民幣（下同），企業法人最多500萬。但根據統計，目前遵守規定將資金交由第三方銀行存管的P2P僅占極小部分。

北京P2P盼貸網創辦人霍中皓表示：「P2P產業將出現大洗盤，但對守法的公司是好事。所有的P2P要把資金交由第三方銀行存款，這需要時間。對投資人而言，P2P的最大風險在於，公司未將資金交由第三方銀行存管。」

根據中國媒體本月報導，截至去年底為止，將資金交由第三方銀行存管的P2P僅183家。

中國P2P被一些分析師和投資人形容為「野蠻式成長」，中國復星集團創辦人郭廣昌更批評P2P形同「詐騙」。由於去年中國爆發多起P2P詐騙案，包括去年1月e租寶被控以龐氏詐騙手法，向近1百萬名投資人詐取500億元，促使中國政府訂出新規監控P2P。

根據P2P顧問業者「網貸之家」的統計，截至去年12月底為止，中國P2P的貸款金額高達8162億元，較2015年同期成長1倍。

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