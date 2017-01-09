遭罰+增提呆帳 兆豐金去年獲利大減3成

2017-01-09 21:45

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）去年12月獲利再度大縮水，因12月兆豐銀大舉增提19億元備抵呆帳，導致原有的24億元獲利在扣除提存後，稅前盈餘僅剩6.05億元。

兆豐金2016年全年獲利，先有紐約分行遭重罰58億元、後有提存大增的衝擊，全年累積獲利僅剩223.87億元，較前1年大減逾3成，全年EPS1.65元。

兆豐金今日公告去年12月及全年自結獲利，不只全年獲利少3成，12月稅後盈餘也僅6.43億元。兆豐金分析，各子公司去年獲利表現均較2015年差，是主要原因。

以兆豐銀為例，12月增提19億元備抵呆帳，其中包括巴拿馬分行增提近10億元的備抵呆帳、復興航空授信也繼續增提，加上年底正常提存，使兆豐銀12月稅後盈餘5.17億元，再加上8月繳了58億元的巨額罰款，全年稅後盈餘僅189.11億元。

不只銀行獲利表現不佳，兆豐證券前年12月獲利8千餘萬元，去年12月卻虧損3600萬元；票券獲利與前年同期相比，也少了4千萬元，產險去年12月則針對莫蘭蒂颱風發生時，「高明貨櫃」的自留損失提列8千萬元，導致單月虧損6400萬元。

兆豐金指出，兆豐金控2015年全年獲利292.74億元，2016年只有223.87億元，差距近69億元，其中主要原因在於紐約分行遭罰58億元，及銀行增提備抵呆帳；兆豐證券前年全年獲利3億多，去年卻只賺3千萬元。

不過， 兆豐銀強調，若扣除罰款及增提呆帳因素，銀行全年的獲利能力仍維持既有水準。