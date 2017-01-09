威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-09 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：04、08、15、24、35、36。第二區：06。

38樂合彩：04、08、15、24、35、36。

今彩539：09、16、24、27、30。

39樂合彩：09、16、24、27、30。

3星彩：180。

4星彩：8191。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」