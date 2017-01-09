台灣2/3水庫超過30年 經濟部提水庫更新計畫

2017-01-09 20:50

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日通過經濟部提報「蓄水建造物更新及計畫第三期（106-110年）」計畫，預計5年內花費13.7億元預算，可辦理25座水庫更新設施及改善35件、庫區清淤135萬立方公尺、蓄水範圍及集水區保育29件，以降低缺水風險。

不過5年計畫的水庫清淤才135萬立方公尺（約當135萬噸），大約就新北市一天用水量，要解決台灣不時出現的缺水問題實在有點勉強。

水利署總工程師陳肇成表示，「台灣其實不缺水，缺的是蓄水的空間」。根據統計，台灣一年降雨量平均900億噸，台灣一年用水量約180億噸，幾乎有4/5水都流光了，而建水庫是最好蓄水的方式，舉例來說，石門水庫蓄水量2億噸，一年實際上供水量可達到8-10億噸，只是建水庫在台灣難度極高。

根據水利署統計，台灣目前有95座水庫，超過50年的有30座，超過30年未達50年的有35座，這些水庫經久年使用，已有老、劣化情形，加上氣候異常、地震頻繁，受颱洪暴雨邊坡沖蝕等淤積量日趨增加，影響設施安全及供水穩定，為保障下游居民生命財產安全，此次再度編列13.7億元預算，進行為期5年的蓄水建物更新計畫，其中8.34億元預算為公務預算，另外5.36億元預算則由台水、台電及水利署自籌。