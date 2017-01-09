威力彩連18摃 今彩539頭獎3注中獎
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月9日）開獎的第106000003期威力彩，頭獎連續第18期摃龜，累積至下期頭獎2.74億元。第106000007期今彩539頭獎，3注中獎，由台北市中山區伊通街104之2號1樓的財運發彩券行、新北市蘆洲區復興路186號的旺億來投注站、台北市南港區東新街80巷11弄1號的罡發商行開出，每注可獲得800萬元。
第106000003期威力彩中獎號碼為：第1區「04、08、15、24、35、36。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共32注獲得，每注可得2萬元；伍獎共200注獲得，每注可得4000元；陸獎共1458注獲得，每注可得800元；柒獎共2820注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬5989注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬85注獲得，每注可得100元；普獎共3萬5697注獲得，每注可得100元。
第106000007期今彩539中獎號碼為「09、16、24、27、30」，頭獎3注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共205注獲得，每注可得2萬元；參獎共7275注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9873注獲得，每注可得50元。
第106000003期38樂合彩中獎號碼為「04、08、15、24、35、36」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共57注中獎，每注可得5750元；二合共1414注中獎，每注可得750元。
第106000007期39樂合彩中獎號碼為「09、16、24、27、30」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5902注中獎，每注可得1125元。
第106000007期3星彩中獎號碼為「180」，正彩共54注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000007期4星彩中獎號碼為「8191」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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標題：威力彩連18摃 今彩539頭獎3注中獎
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