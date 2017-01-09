一例一休後 中華電信董座：加班費增加1.9億
2017-01-09 19:46
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信董事長鄭優表示，一例一休後，全年假日的加班費會增加1.9億元，約佔總人事成本300億元的0.6%。
鄭優說，今年景氣辛苦一點，但中華電信會全力以赴，希望穩住營收衰退的趨勢。至於今年營收、獲利是否會超過去年，鄭優說，元月24日召開董事會通過財測，並在25日召開法說。
鄭優也在今（9）日年終尾牙感恩會表示，面對市場激烈競爭，中華電信有優秀的人才與技術，有信心持續提供消費者更臻完善的通訊服務，將以「數位經濟的發動機、創新產業的領航員」為使命，持續佈建優質的通訊環境，帶動國內相關產業競爭力的提升。
鄭優表示，今年面臨的挑戰更加艱鉅，但仍有信心突破難關，將加速發展匯流服務及持續布局新興服務，有效發揮在研發、技術以及人才方面的優勢；同時，積極開發海外市場，善用合作夥伴，創造新的成長契機。
鄭優說，來中華電信3週，一直聽簡報，雖然面對競業的競爭壓力，但對中華電信有信心，未來將以提升訊號品質，做好MOD等工作，在數位匯流時代，仍是電信龍頭。
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