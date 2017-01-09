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華航與荷蘭皇家航空簽署合作備忘錄

2017-01-09  18:23

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）今 （9） 日 A350 首航阿姆斯特丹，在A350首航的前一日，中華航空與荷蘭皇家航空舉行合作備忘錄簽署儀式，兩航宣布擴大共用班號及強化合作關係，期望未來能在客運、貨運、聯盟、服務等項目持續深化合作，共同爭取雙贏之最大利益。

華航A350新機將於除直飛阿姆斯特丹，1月10日直飛維也納、2月4日直飛羅馬，年中將直飛倫敦。除倫敦尚未明確規劃班表外，華航到今年6月，每週直飛歐洲將有16班次。根據國際航空運輸協會（IATA）資料，2015年台灣往返歐洲總旅次約61萬次，目前華航歐洲飛航航點包含法蘭克福、維也納、阿姆斯特丹、羅馬，2015年度市占率達21％，為台歐市場市占率最高業者。

華航自 2016 年 12 月台北-阿姆斯特丹航線 （CI073/CI074每周四班） 改為直航，自 2017 年 1 月 9 日改以新世代 A350 機型執飛，雙方進行共用班號合作，除了台北-阿姆斯特丹航線，並包括亞洲/歐洲多條航線，未來亦將進行歐洲內陸擴大共用班號合作，除於台北-阿姆斯特丹航線直航能力互補外，將可共同合作強化阿姆斯特丹為歐洲轉運樞紐。

華航表示，未來航網延伸歐洲各點，現旅客可自阿姆斯特丹延伸至倫敦、曼徹斯特，更增加了巴賽隆納、馬德里及巴黎等航段；透過與荷航合作，總計歐洲 6 航點、每週 97 班共用班號航班，提供台灣旅客往返歐洲最綿密的航班網路，持續鞏固華航台歐市占領先地位。

另荷航除既有共用班號: 台北到沖繩、福岡及新加坡到高雄航段外，更增加了台北到靜岡、名古屋、宮崎、高松、釜山及高雄等東北亞航線及台灣國內線，充分延展荷航於亞洲之航網。

華航表示，長期以來法航-荷航集團為本公司於 SkyTeam 盟內及歐洲最重要之合作夥航，為擴大亞歐交流，佈建雙方亞歐航網，目前與荷航間之共用班號合作，已大幅增加華航歐洲產品線之廣度及競爭力，未來華航更希持續深化與荷航之合作，除現行英國 （LHR/MAN） 、法國 （CDG） 及西班牙 （BCN/MAD） 外，並適時提出新增航點，以持續擴大雙方合作規模。

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  • 翻攝華航官網。（記者王憶紅攝）

    翻攝華航官網。（記者王憶紅攝）

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標題：華航與荷蘭皇家航空簽署合作備忘錄


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