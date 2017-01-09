華航與荷蘭皇家航空簽署合作備忘錄
〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）今 （9） 日 A350 首航阿姆斯特丹，在A350首航的前一日，中華航空與荷蘭皇家航空舉行合作備忘錄簽署儀式，兩航宣布擴大共用班號及強化合作關係，期望未來能在客運、貨運、聯盟、服務等項目持續深化合作，共同爭取雙贏之最大利益。
華航A350新機將於除直飛阿姆斯特丹，1月10日直飛維也納、2月4日直飛羅馬，年中將直飛倫敦。除倫敦尚未明確規劃班表外，華航到今年6月，每週直飛歐洲將有16班次。根據國際航空運輸協會（IATA）資料，2015年台灣往返歐洲總旅次約61萬次，目前華航歐洲飛航航點包含法蘭克福、維也納、阿姆斯特丹、羅馬，2015年度市占率達21％，為台歐市場市占率最高業者。
華航自 2016 年 12 月台北-阿姆斯特丹航線 （CI073/CI074每周四班） 改為直航，自 2017 年 1 月 9 日改以新世代 A350 機型執飛，雙方進行共用班號合作，除了台北-阿姆斯特丹航線，並包括亞洲/歐洲多條航線，未來亦將進行歐洲內陸擴大共用班號合作，除於台北-阿姆斯特丹航線直航能力互補外，將可共同合作強化阿姆斯特丹為歐洲轉運樞紐。
華航表示，未來航網延伸歐洲各點，現旅客可自阿姆斯特丹延伸至倫敦、曼徹斯特，更增加了巴賽隆納、馬德里及巴黎等航段；透過與荷航合作，總計歐洲 6 航點、每週 97 班共用班號航班，提供台灣旅客往返歐洲最綿密的航班網路，持續鞏固華航台歐市占領先地位。
另荷航除既有共用班號: 台北到沖繩、福岡及新加坡到高雄航段外，更增加了台北到靜岡、名古屋、宮崎、高松、釜山及高雄等東北亞航線及台灣國內線，充分延展荷航於亞洲之航網。
華航表示，長期以來法航-荷航集團為本公司於 SkyTeam 盟內及歐洲最重要之合作夥航，為擴大亞歐交流，佈建雙方亞歐航網，目前與荷航間之共用班號合作，已大幅增加華航歐洲產品線之廣度及競爭力，未來華航更希持續深化與荷航之合作，除現行英國 （LHR/MAN） 、法國 （CDG） 及西班牙 （BCN/MAD） 外，並適時提出新增航點，以持續擴大雙方合作規模。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 高史館陶瓷典藏展 生活時尚新定義
- 這未來女警正到爆 網友通通想犯罪
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- 潘武雄挑戰50萬男 「薪」情拉鋸中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No meeting with Tsai planned, Trump official says
- 避免影響賣相、品質 專家籲採收蜜棗留果蒂
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 百劇之母 中央大學成立全台首創「崑曲博物館」
- MLB》金鶯不考慮包大人 不只因為球迷不愛
- 拜會以色列辦事處 竹市光復中學取得諒解
- 謝姓婦人過馬路遭休旅車撞飛 送醫不治
- 《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人
- 南區族群委員辦公室今開張 4族群委員常駐
- 防北韓蠢動 美軍將增派24架阿帕契直升機到南韓
- 懷孕非女人專利 英國首位「男性孕婦」
- 抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
- 獅想要「阿福」 怕又搶輸富邦
- 澎湖88公斤西齒上鉤 比成人還高進帳8萬8
- 台語歌王歐巴上身 轉型花美男
- 給國民黨發薪 5200萬元支票解凍
- 彰化秀水最美「綠色隧道」 確定原地保留
- 《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」
- 馮光遠退時代力量 徐永明冷處理
- 史上首位中研院長被起訴！浩鼎案事件簿看這裡
- 小心假期效應症候群 兒虐、嬰兒窒息暴增
- 前超模上空解放 兩點任人看
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 招待弱勢享用愛心尾牙 尚缺盼各界捐助
- 整天打瞌睡 有病快就醫
- 黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入
- 浩鼎案》遭依貪汙罪起訴 翁啟惠：震驚與憤怒
- 吳敦義選黨主席 辜寬敏建議先改名叫「台灣國民黨」
- 海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書
- 自由談》不容暴力綁架台灣
- MLB》小熊老大結婚了！唯美婚紗照曝光
標題：華航與荷蘭皇家航空簽署合作備忘錄
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email