中小尺寸面板旺 華映、彩晶第四季營收攻頂

2017-01-09 18:11

〔記者陳梅英／台北報導〕彩晶（6116）上周五發布12月營收衝上32.85億元，令市場驚豔，華映（2475）今日發布12月營收38.83億元，儘管只比11月小幅增加0.6%，但以第四季營收來看，華映不含凌巨營收達111.07億元，季增幅高達42.23%，高居面板廠之冠。

華映於11月24日董事會通過出售全部凌巨股權，預計今年3月完成交割，但會計師依據IFRS第5號公報，認為此宗交易完成可能性大，應先在財報中反映，華映今日下午重編今年前11月營收，根據華映重編的營收，不包含凌巨部分，華映12月營收為38.83億元，月增幅0.6%，第四季111.07億元，季增幅高達42.23%，2016年全年營收為331.36億元，較前一年下滑11.4%。

彩晶12月營收為32.85億元，則是5年來單月新高，第四季營收為93.42億元，季增幅為34.22%，2016年營收239.25億元，年成長39.27%。

華映、彩晶第四季營收登高，主要是5代線以下面板廠陸續關閉，中低階手機面板供需吃緊，華映與彩晶調漲客戶平板與功能性手機面板價格所致，展望今年第一季，華映表示經過去年第四季的強勢漲價，加上進入市場淡季，市場開始有些雜音出現，但訂單能見度仍高，預期首季在工作天數減少下，出貨量會較去年第四季下滑，平均單價則力求持穩。