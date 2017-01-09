優於預期 台郡去年第4季營收創歷史新高
2017-01-09 18:54
〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板供應商台郡（6269）去年成績亮眼，去年12月合併營收19.00億元，月增4.88%，年增86.33%，去年第4季合併營收61.63億元，季增7.68%，刷新單季歷史新高紀錄，去年全年合併營收190.96億元，年增5.5%，同創歷史新高。
台郡因蘋果手機訂單佔有率增加，並拓展蘋果平板與MacBook訂單，多元化策略發展奏效，帶動去年第4季營運衝高，法人看好今年台郡在高階產品具有優勢，今年營運可望再攀高峰。
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