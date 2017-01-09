| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
浩鼎案》遭依貪汙罪起訴 翁啟惠：震驚與憤怒 台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

優於預期 台郡去年第4季營收創歷史新高

2017-01-09  18:54

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板供應商台郡（6269）去年成績亮眼，去年12月合併營收19.00億元，月增4.88%，年增86.33%，去年第4季合併營收61.63億元，季增7.68%，刷新單季歷史新高紀錄，去年全年合併營收190.96億元，年增5.5%，同創歷史新高。

台郡因蘋果手機訂單佔有率增加，並拓展蘋果平板與MacBook訂單，多元化策略發展奏效，帶動去年第4季營運衝高，法人看好今年台郡在高階產品具有優勢，今年營運可望再攀高峰。

廣告
  • 台郡去年交出亮麗成績單，全年營收創下歷史新高。（記者卓怡君攝）

    台郡去年交出亮麗成績單，全年營收創下歷史新高。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台郡 手機 蘋果 訂單
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：優於預期 台郡去年第4季營收創歷史新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.