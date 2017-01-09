網通強強滾 中磊智邦智易仲琦去年營收創新高
2017-01-09 17:56
〔記者王憶紅／台北報導〕網通族群強強滾，除中磊（5388）外，公布去年全年營收的智邦（2345）、智易（3596）、仲琦（2419）等，都創下歷史新高，其中智邦、仲琦去年12月營收也創歷史新高，智易則創歷史次高。法人指出，網通族群在產品轉型、拓展新客戶有成下，預期今年營運可望持續穩定成長。
中磊去年營收367億元創歷史新高。智邦去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。
智易去年12月營收22.75億元，月增40.3%，年增11.6%，創歷史次高；而全年營收239.34億元，年增19.9%，創歷史新高。
仲琦去年12月營收為10.8億元，年成長26 %，月成長15%，創歷年新高，全年營收88.05億元，年成長9%，亦創歷史新高。
智邦董事長李炎松表示，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化，隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。
仲琦表示，北美市場DOCSIS 3.1高階產品上市領先同業，新興市場布局成功延續對DOCSIS 3.0的需求不減，尤其自創品牌已經擠進世界前三名，業務可見度相當高，加上擴廠的產能加倍及成本降低，預計2017年將會是非常忙碌的一年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 高爾夫》選愛爾蘭被罵翻 麥克羅伊自曝奧運缺賽原因
- （圖多）艾瑪史東 萊恩葛斯林金球後台玩HIGH 合照萌翻
- 浪子回頭 在監收容人悔改捐肝救老父
- 《金球獎》《樂來越愛你》彈無虛發 7項提名已中4
- 農會改選下月啟動 綠營想過半很拚
- 〈50 Plus〉年紀大了 同理心變強
- 好扯奧客！ 好市多架上沙拉被偷吃
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 暗批黃國昌？ 馮光遠：基於厚道 點到為止
- 川普女婿 和鄧小平家族合資房產
- 中國霧霾籠罩公路 駕駛上演玩命追撞
- 哽咽談蔣經國 吳敦義宣布參選國民黨主席
- 東亞漫遊》韓國的咖啡文化（二）：從奢侈品到日常必需品
- 吳敦義超高人氣 逾6成藍委出席相挺
- 【愛讀書】《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》
- 糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了
- 「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展
- 他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎
- 溫情警捐錢 助低收入戶慈母監獄探子
- 裸露地表鋪防塵布 改善成效大
- 葛仲珊憶車禍下巴全碎 苦吞泥狀大麥克
- 退休警長為民除害 1年獵百頭山豬
- 整天打瞌睡 有病快就醫
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 2017台灣燈會立基 主燈「鳳凰來儀」今安座
- 郝龍斌：國民黨要破除「瞻望上意」宮廷文化
- 蔡總統抵達宏都拉斯 副總統親接機
- 歌壇純情男拍微電影 享受「XX」快感
- iPhone問世10週年 這10件事改變全世界
- 馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...
- 六年級雙首長交流 雨都、風城締造好情誼
- 女星金球獎當史特龍千金的面 大開「肛門」玩笑挨轟
- 13日冷氣團報到 鄭明典：冬天要來了！
- 浩鼎案偵結 士檢下午3點公告偵查結果
- 網傳東縣議長車禍調解施壓 綠議員發聲明助澄清
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網通強強滾 中磊智邦智易仲琦去年營收創新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分