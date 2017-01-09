網通強強滾 中磊智邦智易仲琦去年營收創新高

2017-01-09 17:56

〔記者王憶紅／台北報導〕網通族群強強滾，除中磊（5388）外，公布去年全年營收的智邦（2345）、智易（3596）、仲琦（2419）等，都創下歷史新高，其中智邦、仲琦去年12月營收也創歷史新高，智易則創歷史次高。法人指出，網通族群在產品轉型、拓展新客戶有成下，預期今年營運可望持續穩定成長。

中磊去年營收367億元創歷史新高。智邦去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。

智易去年12月營收22.75億元，月增40.3%，年增11.6%，創歷史次高；而全年營收239.34億元，年增19.9%，創歷史新高。

仲琦去年12月營收為10.8億元，年成長26 %，月成長15%，創歷年新高，全年營收88.05億元，年成長9%，亦創歷史新高。

智邦董事長李炎松表示，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化，隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。

仲琦表示，北美市場DOCSIS 3.1高階產品上市領先同業，新興市場布局成功延續對DOCSIS 3.0的需求不減，尤其自創品牌已經擠進世界前三名，業務可見度相當高，加上擴廠的產能加倍及成本降低，預計2017年將會是非常忙碌的一年。