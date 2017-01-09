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聯發科去年12月營收月減9.19％ 創近9個月低點

2017-01-09  17:43

〔記者卓怡君／台北報導〕因客戶進行季底庫存盤點，加上淡季效應發酵，IC設計聯發科（2454）去年12月合併營收掉到213.54億元，為近9個月低點，月減9.19%，年增15.30%，去年第4季合併營收季減12.40%，符合財測預估，去年全年合併營收2755.12億元，年增29.19%，創歷史新高紀錄。

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  • 因淡季效應，聯發科去年12月合併營收來到近9個月低點。（記者卓怡君攝）

    因淡季效應，聯發科去年12月合併營收來到近9個月低點。（記者卓怡君攝）

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