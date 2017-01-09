詩肯家具去年12月營收1.88億元 創11個月以來單月新高

2017-01-09 17:29

〔記者楊雅民／台北報導〕家具連鎖龍頭詩肯（6195）12月營收達1.88億元，年增18.66%，創下11個月以來單月營收新高，累計去年全年合併營收達16.38億元，年增3.23%。

詩肯表示，旗下詩肯柚木（SCANTEAK）與詩肯居家（SCANLIVING）品牌，目前在全台開設的門市已分別達84家和23家，12月為家具傳統旺季，加上今年農曆春節提早，帶動年節家具購買需求提前發酵，帶動詩肯單月營收連續4個月年增率保持正成長。

該公司指出，詩肯柚木目前單店每月平均營收保持在140萬元以上水準；詩肯居家（SCANLIVING）則進軍皮革家具市場，帶動詩肯居家單店每月平均營收從90萬元提升至100萬元。

展望2017年，詩肯對台灣家具市場仍持審慎樂觀看法，除針對詩肯柚木門市進行優化，亦加速詩肯居家展店，2017年展店目標將維持雙位數成長。