崇佑-KY去年12月營收0.90億元 月增率高達30％
2017-01-09 17:48
〔記者張慧雯／台北報導〕中國最大金屬建材廠崇佑崇佑-KY（5543）今（9）日公佈去年12月營收為0.90億元，較上月的0.69億元成長高達30.26％，累計2016年全年合併營收達10.25億元，則較去年同期減少12％。
崇佑-KY表示，第四季為工程入帳高峰，是營收呈現逐月增加的主要因素，在包括南京地鐵、廣州南鑫藥業生產基地等建案逐步完工認列下，帶動金屬天花板、金屬隔間牆體產品出貨需求提升，另一方面，崇佑與歐洲最大礦棉板廠商德國OWA集團合作，外銷高階吊頂龍骨產品保持穩定銷售表現，也是帶動崇佑12月營收較上月明顯成長之關鍵。
崇佑-KY下半年雖受到中國藥廠、公共工程等產業客戶訂單遞延，以及近期市場鋼價上漲因素影響，原物料採購成本略高等不利因素影響下，惟崇佑-KY以「Buima」及「Syntex」自有品牌積極推廣高競爭門檻的三大金屬建材產品，可有效中和鋼價上漲之原物料成本不利因素，並保持整體毛利率之表現。以2016年全年營收來看，金屬天花板與金屬隔間牆體占比分別達26％、29％，隨著2017年遞延建案訂單陸續出貨，將有助於崇佑-KY在2017年整體業績呈現逐季回溫趨勢。
展望2017年第一季，農曆過年致使工作天數較少，向來是金屬建材產業淡季，但崇佑-KY目前在手訂單掌握度達6個月，預期在農曆年後恢復開工，整體交貨將開始恢復正常。另外，中國國家發改委和交通部推動交通基礎設施重大工程建設3年行動計畫，目標至2018年將持續擴大中國交通基礎設施工程，總計投資總額高達人民幣4.7兆元，將提供崇佑-KY旗下三大金屬建材產品有利之發展環境，提供未來營運良好銷售表現。
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