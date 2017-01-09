捷報！霹靂去年12月與全年營收創新高

2017-01-09 17:46

〔記者張慧雯／台北報導〕霹靂今（9）日公布去年12月營收，12月營收達0.79億元，較去年12月成長達33%，單月營收再創歷史新高！全年營收突破7億元，更創下歷史新高！霹靂表示，去年12月營收大幅成長主係遊戲授權金收入，以及台日聯手製作奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」的劇集收入與商品銷貨收入所致。

霹靂表示，105年度全年營收突破7億元，再創歷史新高，以營收類別來看，主要是因為東離劍遊紀熱賣帶來的劇集收入所致。由於日本市場開展成功，接續霹靂也將以台灣、大陸及日本三大市場訂立對應策略，持續拓展海外收益，全力發揚台灣文創。

展望2017年，就台灣市場來看，隨著與唯晶數位的戰略合作，有別於過往遊戲的直接授權模式，將轉為授權分潤模式，並將強化劇集內容、粉絲與遊戲的深度互動，朝向影遊連動策略邁進；就日本市場而言，東離劍遊紀續集正全力製作中，周邊商品及各項授權也持續拓展市場，以期深化並再拓展日本市場。

至於中國市場方面，今年將有重大戰略推進，包括霹靂劇集視頻首播將全面收費、與歡瑞世紀的真人連續劇授權及各項合作、周邊商品在地開發及中國各項授權也都陸續展開相關業務。

由於霹靂2016年全年營收再創新高，緊接著2017年霹靂在三大市場的佈局及市場開拓，未來海外市場收益將再持續成長。法人預估，霹靂2016年的運營成果及2017年的成長將非常值得期待，霹靂將帶領台灣文創產業邁向海外市場。