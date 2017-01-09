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淘帝-KY去年合併營收56.96億 再創歷史新高

2017-01-09  18:55

〔記者楊雅民／台北報導〕淘帝-KY（2929）公佈去年合併營收達4.99億元，年增16.77%，累計去年全年合併營收為56.96億元，年增6.05%，連續4年改寫歷史新高記錄。

淘帝表示，因受近期人民幣貶值影響，導致以新台幣計算的營收受到低估，12月及年營收若以功能性貨幣人民幣計算，將較去年同期分別增長26.36%及10.07%。

淘帝指出，中國童裝市場已呈現大者恆大的趨勢，淘帝TOPBI品牌銷售據點為1451間，為擴大市占率，TOPBI將採取直營與代理門市並進策略，首波規畫於中國市場開設2間TOPBI品牌生活概念館。

同時將持續加速布局O2O電商整合行銷，將推出電商專供款式的新款嬰幼童服飾產品，以擴大TOPBI品牌嬰幼童服飾產品銷售，並加強線上電商平台與TOPBI品牌旗下實體門市整合的優惠活動，創造淘帝整體營運良好的成長動能。

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  • 淘帝-KY去年全年合併營收為56.96億元。圖為董事長周訓財。（資料照，記者卓怡君攝）

    淘帝-KY去年全年合併營收為56.96億元。圖為董事長周訓財。（資料照，記者卓怡君攝）

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