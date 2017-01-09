綠悅去年合併營收69.23億元 年增11.3％
2017-01-09 16:56
〔記者楊雅民／台北報導〕BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅-KY（1262）公佈去年12月合併營收為7.2億元，年增27.3%；累計去年全年合併營收為69.23億元，年增11.3%，再創歷史新高。
綠悅表示，近期上游原料CPL及PA6報價同步回升，加上時序進入年節送禮及節慶食品旺季，帶動BOPA薄膜需求成長，亦帶動BOPA薄膜報價穩步上漲。
EHA複合式產品去年12月出貨量較11月倍增，達100噸，營收貢獻占比由2%大幅提升至4%，主要由於EHA複合式產品每噸售價達人民幣6萬元左右，為標準品的2倍左右。
帶動公司的客製化產品比重拉高為逾4成，且由於EHA複合式產品的毛利率超過5成，預期將持續推升公司整體獲利表現。
展望今年，綠悅預估第一季EHA出貨量將持續提升至月產量300噸，全年EHA出貨量可達3600噸，可望完全取代日商進口市場，成為帶動公司營運獲利的另一成長動能。
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