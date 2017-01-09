出口傳捷報 去年12月出口正成長14％

2017-01-09 16:10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕出口連3紅！財政部今公布去年12月出口257億美元，較前年同月成長14%，已連續3個月正成長。至於累計去年全年出口，雖下半年衰退幅度持續縮減，但最終仍難轉正，為負成長1.7％，出口罕見連續2年衰退。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受電子產品出口暢旺，煤、鋼等原物料價格上漲，帶動傳產市況好轉等正面因素激勵，加上前年基期偏低，去年12月出口值257億美元，去年11月成長1.4％，但年增率仍站上雙位數，成長14％，再創2013年2月以來最大增幅。

財政部統計，去年12月出口257億美元，進口208.4億美元，分別較去年同期成長14%、13.2%。累計去年全年出口2804.4億美元，較前年同期減少1.7%，累計去年全年進口2309.4億美元，較前年同期減少2.6%。