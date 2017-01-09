| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聯電前執行長孫世偉 將加入紫光集團 出口傳捷報 去年12月出口正成長14％ 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

出口傳捷報 去年12月出口正成長14％

2017-01-09  16:10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕出口連3紅！財政部今公布去年12月出口257億美元，較前年同月成長14%，已連續3個月正成長。至於累計去年全年出口，雖下半年衰退幅度持續縮減，但最終仍難轉正，為負成長1.7％，出口罕見連續2年衰退。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受電子產品出口暢旺，煤、鋼等原物料價格上漲，帶動傳產市況好轉等正面因素激勵，加上前年基期偏低，去年12月出口值257億美元，去年11月成長1.4％，但年增率仍站上雙位數，成長14％，再創2013年2月以來最大增幅。

財政部統計，去年12月出口257億美元，進口208.4億美元，分別較去年同期成長14%、13.2%。累計去年全年出口2804.4億美元，較前年同期減少1.7%，累計去年全年進口2309.4億美元，較前年同期減少2.6%。

廣告
  • 出口連3紅！財政部今公布去年12月出口257億美元，較前年同月成長14%，已連續3個月正成長。圖為高雄港運作情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

    出口連3紅！財政部今公布去年12月出口257億美元，較前年同月成長14%，已連續3個月正成長。圖為高雄港運作情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出口 財政部 進出口
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：出口傳捷報 去年12月出口正成長14％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.