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連2貶 新台幣收32.106元

2017-01-09  16:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現重貶格局，終場以32.106元兌1美元作收，重貶1.13角，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為5.46億美元。

外匯交易員表示，國際美元反彈，主要亞洲貨幣走弱之際，新台幣很難有表現空間，銀行間美元買匯力道相對強勁，使得匯價續往貶值方向前進。

新台幣今以32.130元開出，最高32.015元、最低32.135元，終場收32.106元。

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  • 新台幣匯率今天呈現重貶格局，終場以32.106元兌1美元作收，重貶1.13角，為連續第二個交易日收貶。（資料照）

    新台幣匯率今天呈現重貶格局，終場以32.106元兌1美元作收，重貶1.13角，為連續第二個交易日收貶。（資料照）

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標題：連2貶 新台幣收32.106元


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