去年12月營收34.18億元 智邦刷新紀錄

2017-01-09 16:24

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。智邦董事長李炎松表示，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化，隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。

李炎松表示，今年景氣看不準，尤其是市場多預期美國總統當選人川普上任後，所引發的美中議題，整體而言，表面上景氣會向上，但變數很多，要非常仔細去觀察外在環境的變化，隨時因應。

李炎松說，智邦去年朝向資料中心發展，這是趨勢，而電信營運商的資料中心繁複，但獲得訂單後就相對穩定，今年在高階交換器產品會更精進，增加功能、效能，同時，開拓新客戶，希望全面性成長。