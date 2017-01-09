| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄焚化廠爐爆案 1廠商聲押獲准、2人交保 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

去年12月營收34.18億元 智邦刷新紀錄

2017-01-09  16:24

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。智邦董事長李炎松表示，今年景氣看不準且多變，但智邦會針對外在環境變化，隨時調整，而在多年前布局的產品陸續發酵下，今年希望全面性成長。

李炎松表示，今年景氣看不準，尤其是市場多預期美國總統當選人川普上任後，所引發的美中議題，整體而言，表面上景氣會向上，但變數很多，要非常仔細去觀察外在環境的變化，隨時因應。

李炎松說，智邦去年朝向資料中心發展，這是趨勢，而電信營運商的資料中心繁複，但獲得訂單後就相對穩定，今年在高階交換器產品會更精進，增加功能、效能，同時，開拓新客戶，希望全面性成長。

廣告
  • 智邦（2345）去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。（圖擷取自雅虎股市）

    智邦（2345）去年12月營收34.18億元，年增23.79%，創歷史單月新高，全年營收293.68億元，年增18.71%，也創全年歷史新高。（圖擷取自雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 智邦 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：去年12月營收34.18億元 智邦刷新紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.