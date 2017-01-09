華碩去年第4季優於預期 12月營收減18.8％
2017-01-09 15:32
〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）公布去年12月集團營收396億元，月減18.8%， 年減3.8%，去年12月品牌營收362億元，月減20.9%，年減4.8%。
華碩表示，持續注重營運聚焦，致力改善產品組合及銷售通路效益，去年第4季營運管理執行得宜，合計第4季品牌營收達1172億元，季增9.1%，年減5.4%，優於原先預期 （原單季營收目標為1000-1100億元）。
華碩指出，去年第4季的營收成長橫跨主要產品線及市場，營運體質健康，其中手機新機種在亞太市場放量，中高階機種佔比增加，帶動去年第4季手機營收及平均售價同步提升；筆電產品受益於旺季效應及行銷活動增溫，去年第4季於歐洲、東南亞市場出貨均達雙位數以上的季成長率，季增率逾10%，另俄羅斯市場歷經前一兩年的景氣動盪後，市場需求於去年下半年起逐漸回溫，也成為營運助力之一。
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