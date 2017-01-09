台灣福斯汽車總裁換人 Katy Tsang升任

2017-01-09 15:04

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯汽車總裁霍班德（Bernd Hoffmann）將於2月1日轉任AUDI AG，負責銷售策略與經銷通路發展部門，遺缺由台灣福斯汽車業務暨通路營運處長Katy Tsang升任。

Katy Tsang於2010年加入福斯集團之前，已在多個國家擁有銷售與行銷主管經歷，轉戰福斯集團後，在銷售與行銷部門負責組織變革管理，接著擔任東協區域策略發展總監，並於台灣設立銷售公司（National Sales Company，NSC），並自2015年1月出任台灣福斯業務暨通路營運處長。