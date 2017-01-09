去年合併營收258.2億 世界先進成長10.7％

2017-01-09 15:02

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）公佈自結十二月份合併營收約為21.8億元，約年成長約21.08%；去年一到十二月累計合併營收約為258.29億元，約成長10.76%。

世界先進副總經理、發言人曾棟樑表示，十二月份晶圓出貨量增加，帶動營收月微幅成長約0.6%；一到十二月合併營收與去年同期相較則約成長10.76%。