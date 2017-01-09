暖冬！友達、群創12月營收續強 季營收成長1~2成
2017-01-09 14:30
〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於大尺寸面板需求不墜，帶動面板價格持續走揚，第四季果然如友達董座彭双浪是暖冬，友達（2409）上周五發布12月合併營收為311.6億元，月成長3.0%；群創（3481）今日公布12月合併營收322億元，更較11月強勁成長10.2%。
以第四季營收表現來看，友達第四季合併營收918.5億元，年成長10.1%，季成長6.8%；群創第四季合併營收894億元，不僅較去年同期增加9.7%，與2016年第三季合併營收相比也成長了20%。
不過若以年度成績來看，2016年友達全年合併營業額達3,290.9億元，較2015年減少8.7%；群創2,871億元，年衰退仍達21.2%。
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