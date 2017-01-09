汽車零件廠英利-KY 明發可轉債

2017-01-09 13:57

〔記者羅倩宜／台北報導〕車體結構件大廠英利-KY（2239）發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），將於明（10）日上櫃交易，預計募資11億元，用於購置青島廠機器設備、償還借款與充實營運資金，轉換價格為181元。

英利-KY主要客戶來為中國前十大車廠，並替目多家進口汽車品牌如Benz、Audi、Volkswagen、GM Auto、Jaguar、Land Rover、BMW及Volvo等車廠提供整車製造服務。第一大客戶一汽大眾（FAW-Volkswagen）於青島即墨市建立新生產基地。英利-KY為貼近客戶需求，也在當地成立衛星廠，本次發行可轉債所募資金，部分將用於購置青島廠的機器設備，預計2018年第一季投入生產。

英利-KY去（2016）年前三季營業收入109.99億元，年增2成；税後淨利10.62億元，年增32.70%。營收成長主要來自上游客戶推出多樣改款車型，另取得林德英利（天津）、林德英利（長春）兩廠的實質控制權，自2016年第二季起，兩廠業績併入合併報表中，挹注財報。

展望2017年，受惠於北京奔馳（Benz）近年在中國銷量大幅成長，英利-KY來自北京奔馳訂單將成長2至3成，為主要成長動能之一。此外，新客戶Volvo自今年第二季起出貨量亦將逐漸成長，預計第四季至明年將邁入高峰期，未來有機會接獲全球性車款訂單，營運可望進一步提升。