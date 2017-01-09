大立光盤中22次熔斷 台股收跌29.8點

國總統即將就任，市場資金高度觀望，台股今（9日）觸及9400點關卡後，拉回翻黑，終場下挫29.8點，收在9342.42點。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-09 13:46

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國總統即將就任，市場資金高度觀望，台股今（9日）觸及9400點關卡後，拉回翻黑，終場下挫29.8點，收在9342.42點，量能僅638.48億。股王大立光（3008）更是上沖下洗，大幅震盪近250點。法人表示，美國股市持續墊高，但亞股並未跟進，須待川普於本月20日就任後，資金動向才會逐漸明朗。

美股昨全面上漲，道瓊工業指數報19963點，距離2萬點只差臨門一腳。台股今早盤跟隨美股開高，一度攻上9400點；但上午10點過後不久，便由紅翻黑。股王大立光盤中啟動22次熔斷機制（波動幅度逾3.5%），衝上4245元的新高後，翻轉向下，終場下挫135點。市場懷疑有心人士刻意拉高大立光股價，為「假拉抬、真出貨」。法人表示，須看今日外資對大立光態度，若仍站買方或並未大賣，股王短線震盪後可回穩。

另一高價股碩禾（3691）開盤即重挫，隨後打入跌停。法人認為，高價股走弱，代表短線大型資金保守，一切要等美國總統川普於1月20日就任，再決定動向。