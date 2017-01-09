首檔VR遊戲將上市 唯晶科技明年中上櫃
2017-01-09 13:15
〔記者張慧雯／台北報導〕台灣第一大VR遊戲廠唯晶科技執行長詹承翰表示，1月19日《揭秘計畫》即將上市，也會在2017台北國際電玩展中在索尼攤位提供試玩版，詹承翰也說，預計今年推出4-6款VR遊戲，期待挹注今年營收，計畫明年申請上櫃。
台北電玩展即將於19~24日展開，此次電玩展中VR遊戲仍為最大亮點，而台灣遊戲廠中最具指標意義的VR遊戲內容開發商唯晶科技（WINKING Entertainment）產品《揭秘計劃》將於1月19日全亞洲（含中國大陸）同步上市，並將在台灣索尼互動娛樂股份有限公司的台北國際電玩展展位上提供試玩版。
唯晶科技透過旗下的中國子公司已獲得中國VR/AR產業聯盟選拔的「2016年最佳VR遊戲廠商」，《揭秘計劃》更是跨海榮獲有中國遊戲奧斯卡獎之稱的中國 2016 金翎獎「玩家最期待 VR 遊戲」、2016 CGDA「最佳遊戲音樂優秀獎」等多項殊榮，在中國大陸市場具有極高的期待值和關注度，也獲得了索尼互動娛樂公司的大力支持來自台灣的《揭秘計劃》。唯晶表示，《揭秘計劃》不久後也將在歐美市場發行，而且會由唯晶科技（WINKING）自行發行，總計2017年將發行4～6款左右的VR遊戲作品，單款作品營收目標為5000萬元，加上唯晶原本穩定的營收來源，將有助於唯晶回台上櫃。
詹承翰表示，《揭秘計劃》是一個關於火星古文明的故事，關於火星是否存在過生命、甚至是文明的故事，根據十幾年來自己的深入研究，做出了某一種版本的推論，想藉由打造這個故事來述說我們的想像。希望這部作品，可以藉由 VR 的技術，除了娛樂價值外，還可以打開大家的腦洞，關注這顆幾千年前人類就很關注的紅色星球。
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