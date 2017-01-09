閎康營收創新高 股價逆勢上漲

受惠營運成長利多，閎康今盤中強勢上漲到90.5元波段新高，股價逆勢上漲。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-09 13:00

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠閎康（3587）12月自結合併營收為1.38億元，年增加1.62%，創單月營收新高，去年累計合併營收為14.58億元，年增加30.23%，創營收歷史新高。受惠營運成長利多，閎康今盤中強勢上漲到90.5元波段新高，股價逆勢上漲。

閎康表示，因應客戶的需求，材料分析、故障性分析及可靠度測試於去年下半年持續增加服務項目，並擴充機台數量，帶動12月份營運發揮出效益，整體營收攀升，單月營收創下歷史新高。

兩岸半導體同步擴產，產業發展成長，致使閎康因產能的規劃及營運管理策略效率執行得當，去年營運創下公司成立以來年度營收的歷史新高；展望今年，閎康將持續擴充各項可靠性測試設備及產能，滿足客戶一站式的分析需求，提供精確、快速、即時的服務品質，期望再創營運佳績。