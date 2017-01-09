重貶逾1角 新台幣中午暫收32.104元
2017-01-09 12:10
新台幣中午暫以32.104元兌1美元作收，貶值1.11角。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠）
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到主要亞洲貨幣走勢疲弱影響，以跳空貶破32元大關開出，重挫逾1角，且台股也由紅翻黑，導致匯價難脫弱勢格局。
新台幣中午暫以32.104元兌1美元作收，貶值1.11角，台北外匯經紀公司成交量為3.82億美元。
外匯交易員表示，美國上週五公布穩健的非農就業數據，帶動國際美元反彈，主要亞幣再度承受壓力，新台幣上午交易區間主要落在32.01元至32.1元，外商銀行則是買賣匯交錯，缺乏明確方向。
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