達爾膚去年營收11.5億元 創3年來新高

2017-01-09 11:49

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣第一大醫美保養品牌DR.WU─達爾膚（6523），在台灣與中國雙引擎帶動下，12月營收9623萬元，全年營收達11.5億元年增33％，寫下近3年來最佳成績！公司指出，一月進入農曆年前醫美微整高峰，術後低敏保養需求大增，加上春節期間推出驚喜福袋，都將帶動業績持續增溫。

達爾膚自8月起連續四個月營收破億，11月營收1.3億元刷新單月歷史新高，主要受惠於電商年度最大促銷活動「雙11」業績加持。12月雖有歲末耶誕年終消費商機，達爾膚順勢推出節慶組包應戰，不過12月業績因基期過高，未能突破億元大關。

不過達爾膚表示，在實體通路方面，DR.WU 2.0醫美概念櫃將於高雄大遠百與北京朝陽大悅城陸續推出，可望持續提升品牌知名度，深化台灣及中國實體通路根基，進一步維持營運熱度。