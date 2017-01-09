| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
《金球獎》《樂來越愛你》提7中7 大滿貫創紀錄 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

達爾膚去年營收11.5億元 創3年來新高

2017-01-09  11:49

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣第一大醫美保養品牌DR.WU─達爾膚（6523），在台灣與中國雙引擎帶動下，12月營收9623萬元，全年營收達11.5億元年增33％，寫下近3年來最佳成績！公司指出，一月進入農曆年前醫美微整高峰，術後低敏保養需求大增，加上春節期間推出驚喜福袋，都將帶動業績持續增溫。

達爾膚自8月起連續四個月營收破億，11月營收1.3億元刷新單月歷史新高，主要受惠於電商年度最大促銷活動「雙11」業績加持。12月雖有歲末耶誕年終消費商機，達爾膚順勢推出節慶組包應戰，不過12月業績因基期過高，未能突破億元大關。

不過達爾膚表示，在實體通路方面，DR.WU 2.0醫美概念櫃將於高雄大遠百與北京朝陽大悅城陸續推出，可望持續提升品牌知名度，深化台灣及中國實體通路根基，進一步維持營運熱度。

廣告
  • （法新社）

    （法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：達爾膚去年營收11.5億元 創3年來新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.