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逼員工簽減薪同意書？ 宏達電：並非實情

2017-01-09  11:07

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，因應一例一休，宏達電逼員工簽減薪同意書。對此，宏達電：並非實情，是之前調假同意書，並非減薪同意書。

宏達電指出，因應營運需求，宏達電根據勞基法規範，目前正與員工溝通並徵求員工意願挪移休息日或國定假日，公司會經員工同意後才實施假日挪移，若員工不同意則會遵照員工意願遵從勞基法規定。若員工調休日上班，會遵照勞基法規定給予加班費。

宏達電早盤股價跌破80元關卡

宏達電2016年合併營業收入為781.6億元，年減35.77%，創近11年新低，也是2006年以來全年營收首度跌破千億元。法人預估，第四季收222.5億元，在未達經濟規模下，恐將虧損，創連七季虧損，而全年也將虧損逾一個股本，早盤股價跌破80元關卡。

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  • 翻攝雅虎股市。（記者王憶紅翻攝）

    翻攝雅虎股市。（記者王憶紅翻攝）

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