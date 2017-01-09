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雄獅2016年12月營收年增16.7％

2017-01-09  09:57

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）2016年12月營收14.4億元，年成長16.7%，2016年第四季營收51.7億元，年成長9.8%。

雄獅2016 年第四季及全年度的表現，發現第四季成長率已近2 位數，較年度成長率超過1倍，推估雄獅今年首度線上與全省78個門市同步舉行「雄獅旅展」的行銷策略奏效，成功刺激民眾旅遊需求增長。

2016年環境景氣低迷、民眾旅遊預算相對保守，雄獅則因長期深耕的精準行銷、分眾市場、差異商品、區隔定價以及全方位品質管理政策，帶動全年營收逆勢成長。

展望2017年，雄獅指出，預期大環境景氣將會逐漸復甦，歐洲恐攻陰影逐步退散等，加以國人對於旅遊的態度已由「奢侈品」轉為「必需品」。在旅遊需求不減的情況下，今年上半年就有包括農曆春節、228、端午等多檔連假，各線在農曆春節檔期的進單量也較往年同期都有顯著成長的趨勢，且因計畫旅遊概念成形，多數民眾已在雄獅旅展期間先行預購旅遊行程，2017年第一季獲利仍有成長動能，全年營收仍有正向發展空間。

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  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

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標題：雄獅2016年12月營收年增16.7％


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