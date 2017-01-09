神準董座：2017年表現會較去年樂觀

2017-01-09 09:48

〔記者王憶紅／台北報導〕神準（3558）董事長蔡文河指出，2016年可說是最壞的狀況，今年在美國市場見到起色，今年營運較2016年樂觀，而在目前訂單能見度約3-5個月，第一季表現可期，第二季則還要再觀察。

神準去年12月營收6.37億元，第四季營收16.51億元，去年全年營收66.36億元，年減12.49%。法人預估，神準第一季營收可望出現季增、年增，而毛利率在ODM、OEM成長恐下滑1-2%，全年每股獲利可望達13元，去年每股獲利約11元，仍超過1個股本。

蔡文河指出，今年網通以802.11ac為主，而預期多功能交換器、4x4 AP（無線基地台）產品為主戰場，而神準的多功能交換器預計第二季出貨，另外，布局已久的工業電腦（IPC）、工業用電源供應器，可望各佔營收比10%、5%。

就目前觀察，美國市場有起色，而歐、亞則持平，自有產品則在去年打進中國市場。神準75%以美國市場為主，去年自有品牌佔營收比約25%。另外，為滿足產能，持續租廠的神準，去年12月已斥資8億元購入自有土地，預計三年後投產，屆時，產能將是目前的一倍。

就一例一休的影響，蔡文河指出，會配合政府政策，而根據推估，人力加班費會增加5-10%個，但人力成本佔成本約5個百分點，預計影響總成本約1-1.5%。