仲琦去年12月、全年營收 創歷史新高

2017-01-09 09:32

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）2016年12月營收為10.8億元，年成長26 %，月成長15%，營收同時創歷年度單月營收新高，2016年營收88.05億元，年成長9%，也創歷史新高。

仲琦表示，去年表現優異主要是去年第四季接到北美重要客戶Docsis 3.1 WiFi Gateway 2.5Gbps/sec高速上網的訂單，12月營收創下單月歷史新高，2016年也同時創下年營收歷史新高。法人則估計，2016年將是仲琦近十年來營運最好的一年。仲琦2016年前三季每股獲利已年成長12%。

仲琦2016年推出整合式無線網路延伸器（Wifi Extender）與在Android及IOS平台上智能化管理App以延續Cable Gateway的無線網路通訊，深獲客戶好評。加上通過Open Connectivity Foundation, Inc. （OCF）產品認證，對於拓展未來物聯網與智慧家庭是一大利基。另外，仲琦2016年投資汽車電子廠，新產品也將挹注於2017年的營業額。

展望2017年，仲琦表示，北美市場DOCSIS 3.1高階產品上市領先同業，新興市場布局成功延續對DOCSIS 3.0的需求不減，尤其自創品牌已經擠進世界前三名，業務可見度相當高，加上擴廠的產能加倍及成本降低，預計2017年將會是非常忙碌的一年。受到營收表現亮麗激勵，仲琦早盤走高。