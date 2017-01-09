1/9重要財經新聞一覽

2017-01-09 09:16

自由時報財經︰通膨蠢動 央行Q2恐提前升息

一例一休造成通貨膨脹蠢動，國際油價又試圖挑戰每桶六十美元大關，且美國聯準會（Fed）重啟升息循環，市場預期，腹背受敵的中央銀行，恐提前於第二季調升利率。

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蘋果日報財經︰神達攜高通 開發車聯網新品

神達投控（3706）旗下神達電腦與高通、福華明鏡合作開發「SMART E-Mirror」，將於2月底世界行動通訊大會（MWC）正式發表，行動通訊事業群總經理張樂群受訪指出，神達轉型為車聯網公司，汽車軟體服務營收大增，2017年營收要拼15%成長，可望正式重返獲利，邁入收割期。

工商時報財經︰面板廠過年加班拚出貨

今年第一季全球面板產業出現難得的「淡季不淡」景況，大尺寸面板出貨吃緊，因此國內面板廠決定農曆過年期間將正常生產趕出貨、年假不打烊。

中國時報財經︰新公式納入財政努力、汙染改善等回饋指標 修《財劃法》中央讓利地方400億

《財政收支劃分法》修正草案終於出爐，財政部這次試算上百種版本，也修正納入公式計算的指標，除原先的土地面積、人口數外，新增財政努力與對地方汙染的回饋，作為多釋出300～400億元供地方分配的條件。

經濟日報財經︰夏普揮刀 傳要供應鏈降價

在鴻海集團力挺之下，夏普今年積極衝刺各產品線的出貨翻倍成長，傳出要求供應鏈的關鍵組件供應商降價至少20%，並開拓東南亞市場，擬定在今年上半年落實，將對供應鏈進一步實施精實管理，夏普概念股首當其衝。業界人士指出，理解夏普要求降價的策略，但實際降價幅度仍在與夏普方面溝通協商，預料需要一段時間約六個月的調整期。

星島日報財經︰境外客舊保單波及 超600萬要呈報稅局

各家本港金融機構已開始收集客戶資料予稅局，除了銀行、證券客戶受影響外，保單持有人亦受影響。據了解保誠及富通保險除了要求新的境外客在投保前需要提交稅務資料，連舊有境外客戶只要保單現有價值超過800及600萬或以上港元，客戶資料亦要呈上當局，但具體實施日期未定。