要員工挪假挨批 宏達電又爆逼簽減薪同意書

宏達電董事長王雪紅。（資料照，記者王憶紅攝）

2017-01-09 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電日前遭員工爆料指出，規定員工要簽假日工作日調移同意書，被質疑要規避加班費。媒體報導，宏達電還要員工簽薪資結構調整同意書，刪除全勤獎金，剋扣工資。

本報報導，有員工指控宏達電要求簽署同意書，公司得依業務所需，就國定假日、休假日等工作日進行調移，因調移後國定假日或休假日已成為工作日，不得就調移主張加倍發給工資或再主張休假。

《東森新聞雲》報導，除了假日工作日調移同意書，電子業產業工會指出，多位宏達電員工投訴，宏達電還逼簽薪資結構調整同意書。電子業產業工會表示，這2份同意書均未通過勞資協商，假造勞資合意。

報導指出，電子業產業工會痛批，資方抱怨新法提高人事成本，實則企圖調整勞動條件壓榨員工，人事成本甚至可能下降。