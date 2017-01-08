雙拳難敵眾手！三星印度市占率遭中國對手蠶食
2017-01-08 21:16
〔記者盧永山／台北報導〕雙拳難敵眾手！去年11月三星電子在印度智慧手機市場的市占率，遭多家中國競爭對手蠶食。
根據市場研究公司Counterpoint的調查，去年11月三星電子智慧手機在印度的市占率，由1年前的近30%跌至21%。而中國Oppo、聯想、一加（OnePlus）、金立（Gionee）和小米合計的市占率超過50%，遠高於1年前的19%，主要因為價格低廉、技術進步和砸錢大做廣告。
在孟買擁有2家智慧手機專賣店的卡塔利（Manish Khatri）表示：「中國品牌提供與三星電子不相上下的品質，但價格更低，我每賣出10支手機，其中有6到7支是中國品牌。」
寶萊塢知名紅星羅森（Hrithik Roshan）和辛格（Ranveer Singh）的背書，加上Oppo和金立大舉贊助印度板球賽事，也協助改善中國品牌過去低品質的形象。
Counterpoint表示，在售價120至440美元的中價位智慧手機市場，中國品牌的市占率倍增至68%，三星電子則流失14%。
Counterpoint分析師沙尼爾（Neil Shah）表示：「成為全球品牌是三星電子的最大詛咒，該公司無法在價格上與中國對手競爭，因後者主攻印度、中國和印尼更低成本的市場。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （影音）自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 劃入河川治理計畫線 台三線600戶傻眼
- 身心障生適性安置 高中職供1127名額
- 雲林又一處雞場染禽流感 撲殺2672隻黃金雞
- 辭職選市長？ 顏純左證實
- 紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎
- 明北台灣低溫16度 週五入冬最強冷氣團來襲
- 究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面
- 馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 航班、飯店被親中團體掌握 黃之鋒：非常奇怪
- 台灣瘋慢城 傳台灣只剩最後2認證名額
- 嗆元配是「恐龍妹」 小三判賠40萬
- 寒冬來了？吳德榮：週五起強烈冷氣團來襲
- 天冷與美僑胞握手 蔡英文：手是冰的、心是暖的
- 台港民代對談 關切民主運動前途
- 議員批「還債市長」 北市府：預算多編20億
- NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 信天翁滿腹垃圾 竟有夜店打火機
- 今拚決賽門票 王子維尬雄中生
- 楊謹華耍萌綁「沖天炮」 素顏膚質完勝女大生
- 年金改革南區座談 場內同樣火爆
- 南區年改會場外 首波口角衝突僵持中
- 抗議立慰安婦銅像 日本駐南韓大使明日返國
- 老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
- 誰說高雄沒活力、生活型態差？他5點舉證狠打臉
- 黑衣人襲黃之鋒 學者：台灣香港化
- 蘇巧慧拜早年 新年小禮物免費送
- 2年供2萬人飽餐一頓 桃園「愛心待用餐」送暖
- 內湖再生家具拍賣 「將軍桌」4萬6000元拍出
- 疑營火未熄滅 南投鹿屈山險燎原
- 卡達公開賽 喬科維奇擊敗莫瑞奪冠
- 自由廣場》德國老闆不怕一例一休
- 想多活幾年 種出優勝小番茄
- 小明明瓦斯中毒 施易男曾從死神手裡救回媽
- MLB》循建仔復出模式 3名資深投手加盟皇家
- 東港鹽埔漁港火警 造價5千萬漁船全毀
- PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雙拳難敵眾手！三星印度市占率遭中國對手蠶食
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分