雙拳難敵眾手！三星印度市占率遭中國對手蠶食

2017-01-08 21:16

〔記者盧永山／台北報導〕雙拳難敵眾手！去年11月三星電子在印度智慧手機市場的市占率，遭多家中國競爭對手蠶食。

根據市場研究公司Counterpoint的調查，去年11月三星電子智慧手機在印度的市占率，由1年前的近30%跌至21%。而中國Oppo、聯想、一加（OnePlus）、金立（Gionee）和小米合計的市占率超過50%，遠高於1年前的19%，主要因為價格低廉、技術進步和砸錢大做廣告。

在孟買擁有2家智慧手機專賣店的卡塔利（Manish Khatri）表示：「中國品牌提供與三星電子不相上下的品質，但價格更低，我每賣出10支手機，其中有6到7支是中國品牌。」

寶萊塢知名紅星羅森（Hrithik Roshan）和辛格（Ranveer Singh）的背書，加上Oppo和金立大舉贊助印度板球賽事，也協助改善中國品牌過去低品質的形象。

Counterpoint表示，在售價120至440美元的中價位智慧手機市場，中國品牌的市占率倍增至68%，三星電子則流失14%。

Counterpoint分析師沙尼爾（Neil Shah）表示：「成為全球品牌是三星電子的最大詛咒，該公司無法在價格上與中國對手競爭，因後者主攻印度、中國和印尼更低成本的市場。」