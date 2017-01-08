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他接下中區新主委 魏明谷頒「高才得展」中堂

2017-01-08  18:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕俗稱「企業服務志工」的企業榮譽指導員，是企業拚經濟的後盾，經濟部中小企業處今在彰化市舉辦經濟部中區縣市中小企業榮譽指導員協進會主任委員交接典禮，新接任中區主委何源成從卸任主委曾永椿接棒扛下重責，縣長魏明谷頒發「高才得展」中堂肯定新主委何源成服務奉獻精神，頒發「功成名立」中堂感謝卸任主委曾永椿辛苦付出。

現場貴賓雲集，場面熱鬧，魏明谷肯定中小企業為國家創造經濟發展的根基，今後，縣府會繼續站在中小企業立場拚經濟，讓中小企業蓬勃發展。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事梁志傑也說，協進會讓公部門與產業界建立更有效率的互動運作，希望今後透過中彰投苗區域治理平台，讓中區的中小企業更加團結，形成魚幫水、水幫魚的發展力量。

魏明谷勾勒打造彰化縣成為「風光大縣」的願景，他說，縣府要發展海上風力發電及太陽能發電，在綠能方面陸續獲得國際、國內綠能大廠的青睞，日前已與丹麥、加拿大、新加坡3家國際大廠及台灣電力公司共同簽訂「合作備忘錄及意向書」，宣告綠能開發跨出一大步。

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  • 彰化縣長魏明谷（左）和工策會總幹事梁志傑（右）等人，今天參加經濟部中區縣市中小企業榮譽指導員協進會主任委員交接典禮。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷（左）和工策會總幹事梁志傑（右）等人，今天參加經濟部中區縣市中小企業榮譽指導員協進會主任委員交接典禮。（記者張聰秋攝）

  • 縣長魏明谷頒發頒發「功成名立」中堂感謝卸任主委曾永椿（右）為協進會的付出。（記者張聰秋攝）

    縣長魏明谷頒發頒發「功成名立」中堂感謝卸任主委曾永椿（右）為協進會的付出。（記者張聰秋攝）

  • 縣長魏明谷頒發「高才得展」中堂肯定新主委何源成服務奉獻精神。（記者張聰秋攝）

    縣長魏明谷頒發「高才得展」中堂肯定新主委何源成服務奉獻精神。（記者張聰秋攝）

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