泡麵站著吃 台灣麵王設泡麵快閃立食店

統一麵年銷售量超過8500萬包，統一企業在台北市府轉運站一樓售票大廳，引進日本立食作法，開出全台首家限時概念麵館「統一麵快閃立食店」，泡麵站著吃。（記者楊雅民攝）

2017-01-08 16:47

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣泡麵王統一麵，年銷售量超過8500萬包，統一企業在台北市府轉運站一樓售票大廳，引進日本立食作法，開出全台首家限時概念麵館「統一麵快閃立食店」，泡麵站著吃。

統一企業表示，台北市府轉運站一樓售票大廳每天人潮流量超過15萬人次，統一麵快閃立食店限時營業20天，即日起至元月25日止，只要在台北市府轉運站內的7-ELEVEN市捷店，購買任3件不限風味（肉燥、鮮蝦、肉骨茶、蔥燒牛肉等4款）的統一麵，便可憑購買發票明細在立食店兌換現煮的統一麵肉燥風味一碗，立食店將會在現煮的統一麵中加入新鮮青菜與彈嫩蛋包，限量兌換數量為每日每一時段100碗、單日總計200碗。

業者表示，2014年台灣爆發劣油風暴後，造成泡麵市場規模萎縮逾2成，失守90億元大關，主要業者不斷開發新品刺激買氣，加上進口泡麵登台搶市，去年整體泡麵市場規模達105億元，擺脫劣油風暴。

統一企業坐穩台灣泡麵市場龍頭，在台灣泡麵市場市占率達45%，去年單是統一麵就賣出8500萬包，是台灣最暢銷的泡麵品牌。

為拉攏年輕客群，統一麵2015年推出與居酒屋聯名的限定麵館、2016年又在統一超商推出「小時光麵館」店中店，帶動年輕客群購買率提升，預估今年統一泡麵營收將挑戰50億元。