中國優勢不再 東莞數千台商撤離
2017-01-08 11:13
中國勞動力成本不斷升高，許多台商撤離。圖為東莞工廠工作情形。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕1999年前後台商曾經創造東莞超過一半的GDP，現在東莞工業區卻有許多台商工廠外貼著分租廣告。新加坡媒體報導稱，因為中國勞動力成本不斷升高，而且保險金又加重企業負擔，台商只好撤離。
根據新加坡《聯合早報》報導，東莞台協執行常務副會長謝慶源表示，全球經濟不景氣，東莞貿易也無法倖免，因為產能過剩才會廠房分租，加上訂單的利潤太低。他說，主要問題還是招募工人，中國人口紅利優勢漸失，使勞動力成本不斷提高，「五險一金」等保險金更加重企業負擔。
報導提到，目前東莞工人的月薪約人民幣3000元（約新台幣1萬3000元），已經超過一些東南亞國家，更是這些國家的3到4倍，有些企業為節省成本，早將工廠移至東南亞。
中國中山大學嶺南學院財政稅務系主任林江表示，東莞曾有5000多家台商進駐，現在僅剩約2000家，留下的台商以傳統加工貿易為主，與現在中國政府提倡的高端產業不同，當地政府和銀行都不會特別扶持，「台資企業變得越來越邊緣化」。
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