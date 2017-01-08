1/8重要財經新聞一覽
2017-01-08 09:19
自由時報財經︰中國半導體 威脅美國國安
美國總統歐巴馬的科技顧問委員會（ＰＣＡＳＴ）週五發出警告，中國傾國家之力推動半導體技術發展，將傷害美國半導體業者，使美國國家安全面臨風險，建議政府對中國半導體業嚴加審查。
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蘋果日報財經︰揮軍CES 三緯3D列印大小通吃
新金寶集團旗下3D列印品牌三緯國際在美國國際消費性電子展（CES）中，發表最新大型商用3D列印機3D JET及3PP0A，兩機種2017年下半推出，宣告從消費與中小企業市場跨入國際一級戰區，食品列印機也獲澳洲大單，三緯董事長沈軾榮親自坐鎮CES，率隊衝今年10~12萬台銷售目標。
工商時報財經︰5族群報價漲 14檔飄香
產品報價走揚，帶動DRAM、LED、面板、鋼鐵、塑化五大族群類股飄香！包含勁永、晶電、友達、中鴻、南亞等14檔個股，成為近期多方點火重心，法人表示，該類景氣循環股因基本面轉佳，2017年業績、股價表現可期。
中國時報財經︰以後企業都不在周六辦尾牙...吳東進：到底是吃飯加班 或加班吃飯？
「今天到底是吃飯加班，還是加班吃飯？」新光金控董事長吳東進7日在公司旺年會上公開表示，全台灣人無一例外都被一例一休「修理」了，家庭收入減少外，如周六的旺年會，無論是服務人員或被服務的人員成本都增加，以後企業可能都不願意在周六辦尾牙。
星島日報財經︰中國外儲六連跌 險守三萬億美元
中國外儲連跌6個月，險守3萬億美元心理大關，市場預期今年將再跌約5%。外匯儲備受到關注，因與貨幣匯率關係緊密。國家外匯管理局負責人解釋，央行穩定人民幣匯率是去年中國外匯儲備下降的最主要原因。市場人士認為，外儲持續縮水，將消耗貨幣當局穩定匯率的彈藥。
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