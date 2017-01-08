1/8重要財經新聞一覽

美國總統歐巴馬的科技顧問委員會警告，中國傾國家之力推動半導體技術發展，將使美國國家安全面臨風險。（彭博）

2017-01-08 09:27

自由時報財經︰中國半導體 威脅美國國安

美國總統歐巴馬的科技顧問委員會（ＰＣＡＳＴ）週五發出警告，中國傾國家之力推動半導體技術發展，將傷害美國半導體業者，使美國國家安全面臨風險，建議政府對中國半導體業嚴加審查。

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