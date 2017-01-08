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遭抽銀銀？國產賣地：證明財務實力

2017-01-08  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕國產實業公告賣地一事，立即引發諸多聯想包括其經營是否陷入困境等，國產證實，「部分債權銀行仍用集團角度思考，傾向減少國產融資優惠條件」，出售土地就是要為證明財務實力。

《經濟日報》報導，國產不止出售土地，還暫停花蓮飯店開發案，這個開發案之前是國産號稱要「資產活化」的指標案；且從房仲估價角度，國產出售這筆商三1600坪土地，換算下來，每坪成交金額為218萬元，買到的潤泰集團很划算，預估未來潛在開發利益逾百億。

綜合媒體報導，國產出售台北市南港 1600坪商三土地，交易價約35億元，雖然一再強調，跟興航無關，且國產並沒有替子公司興航借貸保證，沒有義務解決興航債務，但是，銀行團並沒有放過國產的意思。

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  • 國產證實，賣土地是取得財力證明。圖為興航工會到國產實業大樓外夜宿抗爭。（資料照，記者王藝菘攝）

    國產證實，賣土地是取得財力證明。圖為興航工會到國產實業大樓外夜宿抗爭。（資料照，記者王藝菘攝）

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