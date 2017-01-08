收拾興航爛攤子 母公司國產賣南港祖產
2017-01-08 07:33
〔即時新聞／綜合報導〕復興航空爛攤子到底有多少爛帳？外界不得而知，但是，一向保守經營的國產實業卻是出售土地，且是該公司位在北市南港約1600坪商三土地，並將國產原持有容積移轉一併出售，共約38.5億元。
國產實業昨天公告，這次處分的南港南基地利益得25億元，約可貢獻國產EPS達1.75元。
綜合媒體報導，國產實業南港廠基地是在民國58年取得，原有9600坪，原始成本約1.18萬元，但長達49年的持有、經營及土地重劃等，價值飛漲，後劃分為南北二基地，南基地靠市民大道、北基地靠八德路，此次賣給潤泰集團的是南基地部分。
國產對於土地一直採取保守經營策略，不輕言出售，這次出售土地，被外界解讀是為收拾興航爛攤子而預留銀彈，不過，國產強調「賣地變現與興航為兩碼子事」，切割與興航之間的關係，「純粹是活化資產」，降低國產負債比從3成降至2成。
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