大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
2017-01-07 22:23
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月7日）開獎的第106000002期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000006期今彩539頭獎開出1注，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓的千百萬彩券行開出。
第106000002期大福彩中獎號碼為：「02、04、13、18、26、31、37，特別號34」，頭獎摃龜；貳獎開出4注，每注可得25萬元；參獎共102注獲得，每注可得4000元；肆獎共1680注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1702注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。
第106000006期今彩539中獎號碼為「08、12、14、18、35」，頭獎摃龜；貳獎共181注獲得，每注可得2萬元；參獎共6863注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5029注獲得，每注可獲得50元。
第106000006期39樂合彩中獎號碼為「08、12、14、18、35」，四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6679注中獎，每注可得1125元。
第106000006期3星彩中獎號碼為「023」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000006期4星彩中獎號碼為「2384」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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