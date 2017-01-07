| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬公燒炭案再添2亡魂 死亡人數增至3人 中興大學男宿腳踏車店 晚間傳失火 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 財經

大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

2017-01-07  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月7日）開獎的第106000002期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000006期今彩539頭獎開出1注，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓的千百萬彩券行開出。

第106000002期大福彩中獎號碼為：「02、04、13、18、26、31、37，特別號34」，頭獎摃龜；貳獎開出4注，每注可得25萬元；參獎共102注獲得，每注可得4000元；肆獎共1680注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1702注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。

第106000006期今彩539中獎號碼為「08、12、14、18、35」，頭獎摃龜；貳獎共181注獲得，每注可得2萬元；參獎共6863注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5029注獲得，每注可獲得50元。

第106000006期39樂合彩中獎號碼為「08、12、14、18、35」，四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6679注中獎，每注可得1125元。

第106000006期3星彩中獎號碼為「023」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000006期4星彩中獎號碼為「2384」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 今（1月7日）大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    今（1月7日）大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 大福彩 開獎
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.