大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-07 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月7日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：02、04、13、18、26、31、37，特別號34。

今彩539：08、12、14、18、35。

39樂合彩：08、12、14、18、35。

3星彩：023。

4星彩：2384。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」