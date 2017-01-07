大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-07 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月7日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：02、04、13、18、26、31、37，特別號34。
今彩539：08、12、14、18、35。
39樂合彩：08、12、14、18、35。
3星彩：023。
4星彩：2384。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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